Tající švýcarský ledovec odhalil 50 let starý vrak letadla

„Tady nahoře ten problém vidíme. Vodu odsud potřebujeme nejenom my, ale celá Evropa. Je to celosvětový problém,“ dodal Stefan Gafner, jenž Nellena na výpravě doprovázel.

Švýcarsko, podobně jako mnoho jiných částí Evropy, letos zaregistrovalo mimořádně horké léto. Pokud budou zemi rok co rok sužovat podobné vlny veder, mnoho z jejích ledovců by dle odborníků mohlo do 15 let zcela zmizet, píše agentura AP.