Švýcarské dráhy vypravily nejdelší osobní vlak na světě

Padl tu rekord co se týče nejdelšího osobního vlaku. Z Predy do Bergünu totiž vyrazil vlak dlouhý 1910 metrů čítající čtyři lokomotivy a 100 vagonů. O cestu se staralo hned sedm strojvedoucích a 21 techniků, kteří museli koordinovat rychlost a brždění lokomotiv.

„Máme před sebou jubileum 175 let švýcarských železnic a tento pokus o světový rekord by měl být jednou z velkých událostí tohoto jubilea,“ uvedl Renato Fasciati, ředitel Rhétské dráhy. „Ale ve skutečnosti je důvodem to, že jsme měli určité potíže během krize koronavirové pandemie, takže jsme přišli o 30 % obratu,“ dodal Fasciati s tím, že překonání rekordu opět pomůže oživit zájem o Rhétskou dráhu.