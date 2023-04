Španělka strávila 500 dnů v jeskyni, v úplné izolaci a 70 metrů pod zemí

„Chtěla bych být laskavá a odpovědět vám na otázky, ale rok a půl jsem s nikým nemluvila. Bude tisková konference, dovolte mi se nejprve osprchovat, rok a půl jsem to nedělala,“ řekla sportovkyně, kterou ještě před oficiálním setkáním s novináři čekala lékařská prohlídka a pohovor s psycholožkou.

Do jeskyně se před jejím výstupem spustili dva speleologové a psycholožka, aby ženu na návrat z podzemí připravili. Flaminiová sestoupila do jeskyně 20. listopadu 2021, když jí bylo 48 let, nyní je jí padesát.