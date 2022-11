Sledovat fotbal v katarských sportbarech se pořádně prodraží

Fotbalové mistrovství světa klepe na dveře, výlet do Kataru se ale fanouškům pořádně prodraží. Svědčí o tom i vysoké poplatky za vstup do sportbarů, kterých například v Dauhá není zrovna přebytek. V ceně vstupenky do barů jsou sice běžně tři jakékoliv nápoje, cena za pivo je pak v přepočtu 400 až 2000 korun.

Foto: Profimedia.cz V Kataru se chystají na fotbalové mistrovství světa

Alkohol je v Kataru kvůli „dani z hříchu" obecně velmi drahý, většina sportbarů však chystá navíc ještě poplatky za vstup. Ty se pohybují v přepočtu od tisíce korun na zápasy v základních skupinách, až po 6,5 tisíce korun na vyvrcholení turnaje. Těžko se pak radovat z poukázky na tři nápoje, když by vám stačilo třeba jedno pivo. Mezi nejdražší podniky patří Champions Sports Bar v hotelu Marriott, který bude na základní skupiny vybírat vstupné 200 katarských rialů (1300 korun). Cena za vstup během vyřazovací fáze turnaje pak násobně roste, upozorňuje britský server iNews. Jedním z problémů, na který si fanoušci ještě před startem šampionátu stěžují, je právě nedostatek podniků s televizí, kde by se daly zápasy sledovat. Připravena je sice fanzóna s kapacitou 40 tisíc lidí, kde se vstupné neplatí, dá se ale předpokládat, že zájem o zápasy bude v Dauhá mnohem vyšší, zejména během základních skupin, kdy se sejdou fanoušci všech 32 národních týmů. Šampionát v Kataru startuje nezvykle 20. listopadu, finále se odehraje 18. prosince. Český tým se na finálový turnaj neprobojoval, vypadl v baráži proti Švédsku.