Po více než 1000 letech se v Británii narodilo v divočině mládě zubra

Když letos v červnu správci vypustili do rezervace v anglickém hrabství Kent tři samice zubra, netušili, že jedna z nich pro ně skrývá překvapení. Na podzim porodila mládě, první, které se v britské volné přírodě narodilo za posledních tisíc let, napsal list The Times.

Po více než 1000 letech se v Británii narodilo v divočině mládě zubraVideo: DONOVAN WRIGHT, AP