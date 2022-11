Osmiletého chlapce uštkla kobra. Vrátil jí to a hada zabil

K incidentu došlo na dvorku za domem, kde si Deepak hrál jako obvykle. Měl štěstí, že se ze strany kobry jednalo o takzvané suché uštknutí, kdy had při kousnutí nevypustí do těla oběti jed. Takové uštknutí je sice bolestivé, ale ve většině případů neznamená pro člověka přímé ohrožení na životě.

„Hrozně to bolelo, ale ani když jsem třepal rukou, tak se mi nepodařilo hada setřást. Tak jsem ho dvakrát silně kousl, všechno se to stalo hrozně rychle,“ řekl serveru The New Indian Express Deepak. Kobra na následky zranění uhynula, dodal server.