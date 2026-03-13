Hlavní obsah

„Neváhej a toč“. Čerpací stanice ve Francii omylem stanovila cenu benzínu na 24 haléřů za litr

Jaroslav Zbožínek

Nabídku, která se těžko odmítá, učinila motoristům jedna čerpací stanice ve Francii, když její pracovník při úpravě ceny benzínu udělal překlep a stanovil její výši na jeden eurocent (24 haléřů) za litr. Reakce řidičů na sebe nenechala dlouho čekat, což jeden z nich zaznamenal na video.

Stalo se to minulý týden u čerpací stanice supermarketu Carrefour v Breuillet jižně od Paříže, upřesnil deník Le Figaro. Výhodná cena přilákala davy motoristů, kteří se řídili heslem „neváhej a toč“.

Na příjezdové cestě k pumpě se vytvořila dlouhá fronta, přičemž nebylo málo těch, kteří přijeli i s kanystry. Šlo o jedinečnou příležitost ulevit peněžence v situaci, kdy ceny pohonných hmot v souvislosti s krizí na Blízkém východě stoupají, poznamenal server CNews.

Jak dlouho mylná cena na stojanech vydržela, není z dostupných informací známo. V každém případě by se prodejce mohl postarat o to, že sen šťastlivců, kteří příležitosti stihli využít, bude jen krátkodobý.

Z právního hlediska mají sice spotřebitelé ve Francii právo zaplatit zobrazenou cenu zboží. Toto pravidlo se ale neuplatňuje v situaci, kdy jde o zjevný omyl, což byl i případ čerpací stanice v Breuillet.

S pomocí záznamů bezpečnostních kamer, registračních značek vozidel a čísel platebních karet by nebyl problém řidiče identifikovat. Řetězec Carrefour se nicméně povznesl nad chybu svého zaměstnance a oznámil, že od motoristů, kteří omylu využili, žádnou náhradu požadovat nebude.

