„Neváhej a toč“. Čerpací stanice ve Francii omylem stanovila cenu benzínu na 24 haléřů za litr

Stalo se to minulý týden u čerpací stanice supermarketu Carrefour v Breuillet jižně od Paříže, upřesnil deník Le Figaro. Výhodná cena přilákala davy motoristů, kteří se řídili heslem „neváhej a toč“.
Na příjezdové cestě k pumpě se vytvořila dlouhá fronta, přičemž nebylo málo těch, kteří přijeli i s kanystry. Šlo o jedinečnou příležitost ulevit peněžence v situaci, kdy ceny pohonných hmot v souvislosti s krizí na Blízkém východě stoupají, poznamenal server CNews.
🇫🇷⛽️ Incroyable bug dans une station-service du Carrefour Market Breuillet : le litre d’essence affiché à 1 centime. En quelques minutes, une foule d’automobilistes a afflué pour faire le plein et remplir des bidons afin de profiter de l’erreur. pic.twitter.com/THKpa06qhB— Cpasdeslol (@cpasdeslol_X) March 6, 2026
Jak dlouho mylná cena na stojanech vydržela, není z dostupných informací známo. V každém případě by se prodejce mohl postarat o to, že sen šťastlivců, kteří příležitosti stihli využít, bude jen krátkodobý.
Z právního hlediska mají sice spotřebitelé ve Francii právo zaplatit zobrazenou cenu zboží. Toto pravidlo se ale neuplatňuje v situaci, kdy jde o zjevný omyl, což byl i případ čerpací stanice v Breuillet.
S pomocí záznamů bezpečnostních kamer, registračních značek vozidel a čísel platebních karet by nebyl problém řidiče identifikovat. Řetězec Carrefour se nicméně povznesl nad chybu svého zaměstnance a oznámil, že od motoristů, kteří omylu využili, žádnou náhradu požadovat nebude.