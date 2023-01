Muži u pisoárů byli vidět z ulice, projekt budovy na to nemyslel

Na sociální síti už koluje fotografie, kde je to jasně patrné. „Když veřejnost požadovala víc veřejných toalet v hlavním městě, asi to nebylo myšleno takhle,“ uvedla na sociální síti Judit Boldizsárová. „V Bruselu mají čurajícího chlapečka, my jich máme víc,“ dodala tato diskutující. „Nikdo nemůže říct, že společnost MOL není transparentní,“ konstatoval v diskusi Gábor Sulyok.