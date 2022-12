Miss Anglie chce letět do vesmíru

Sedmadvacetiletá Jessica Gagenová se modelingu věnuje již od svých patnácti let, ale do budoucna plánuje vyměnit modely slavných návrhářů a přehlídková mola za skafandr a Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS). V nadsázce k tomu dodává, že by se tak stala první skutečnou Miss Universe.