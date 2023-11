Lví sirotek Vráťa je hříčkou přírody. Pohnutý osud z něj udělal dominantního samce

Přes klec dováděl se starším sourozencem ve vedlejším výběhu. „Snažili jsme se mu co nejvíce pomoct, ale zasáhla další skutečnost, když dostal zánět do zubů. Museli jsme mu dávat antibiotika, to znamená, že vezmete šipku a fouknete to do něj, což ho samozřejmě bolelo,“ zmínil další Vráťovy strasti Homola. Ve volné přírodě by takový osud mládě lva zřejmě nepřežilo. Vráťa má však tuhý kořínek.