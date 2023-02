Kvůli rakovině začal muž mluvit s irským přízvukem

Muž navštívil lékaře poté, co si všiml změny tónu a přízvuku ve svém hlase. Mluvil se silným irským přízvukem, ačkoliv tak předtím nikdy nemluvil a v Irsku nikdy nebyl. Stalo se to dvacet měsíců poté, co mu byla diagnostikována rakovina prostaty. Muž byl léčen za pomoci hormonální terapie a radioterapie.