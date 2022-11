Kurýrní služba přepravila kuriózní vzácnou zásilku z Tenerife do Londýna

Transport gorilího samce Kiburiho z Tenerife do Londýna

Opice přiletěla na letiště Heathrow 18. listopadu večer, kde strávila noc. Ráno pak následoval převoz do zoo. Tam se Kiburi má stát vůdcem tlupy v pavilonu Gorilího království, který obývají dvě samice a dvě mláďata. Cílem celé akce je zvýšit gorilí populaci.

Samec Kiburi byl přitom vybrán s největší poctivostí. Pracovníci londýnské zahrady si ho jeli obhlédnout už loni v listopadu do zoo Loro Parque na Kanárských ostrovech. Pět dnů pozorovali, jak se chová a kooperuje s ostatními zvířaty.

„Zjistili jsme, že je to klidný a přátelský jedinec, který se skvěle hodí do dynamiky naší gorilí rodiny. Ráno si rád poleží, odpoledne je aktivnější, proto jsme mu v posledních týdnech instalovali do výběhu spoustu nových šplhacích pomůcek pro zábavu, když vyleze z pelechu,“ uvedl Hennessy.