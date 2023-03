Krádež auta se nepovedla. Zloděj si neporadil s manuálním řazením

· Připravovaná důchodová reforma nebude ve svém znění operovat se zvýšením hranice věku odchodu do penze v 68 letech. Po jednání se zástupci SPD to ve středu uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Podle ministra bude věk odchodu do... Celý článek