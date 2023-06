Kosatky zaútočily na plachetnici při závodech ve Španělsku

Při útoku, který trval asi čtvrt hodiny, nebyl nikdo zraněn, bez újmy vyvázlo i plavidlo. Nicméně příjemný zážitek to rozhodně nebyl.

„Narazily do nás kosatky. Tři se na nás přímo vrhly a začaly mlátit do kormidla. Vidět kosatky je působivé, ale byl to také nebezpečný okamžik. Děsivý moment,“ popsal kapitán týmu JAJO Jelmer van Beek.