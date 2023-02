Kongresmanka si stěžuje na nízký plat, ročně si přijde v přepočtu na 3,8 milionu korun

Greeneová, zákonodárkyně ze státu Georgia, tento týden v podcastu novináře Glenna Greenwalda řekla, že kvůli tomu, že se stala členkou Kongresu, „má mizerný život“. „Než jsem se sem dostala, vydělávala jsem hodně peněz. Prodělávám,“ řekla. Uvedla, že to není „život, který by se jí líbil“.

Greeneová byla do Sněmovny reprezentantů zvolena v roce 2020, dříve vlastnila pobočku posilovny CrossFit. Stěžovala si také, kolik času práce v parlamentu zabere. „Kongresmani a senátoři jsou ve Washingtonu opravdu dlouho, až moc dlouho,“ řekla a dodala, že se nedostane domů a nemá čas na své přátele a rodinu.

„Neváhejte a odstupte, pokud vám vaše současná práce není dost dobrá. Milionům z nás to nebude vadit,“ napsal jeden uživatel Twitteru a svůj příspěvek označil hashtagem #stopwhining (přestaň kňourat). Jiní jí připomínali, že do Kongresu by se politici neměli nechávat volit proto, aby na tom vydělali. „A jsem si jistý, že za rok vyděláte více než většina lidí ve vašem volebním okrsku. Pokud se vám vaše práce nelíbí, nekandidujte,“ doporučil jí další uživatel Twitteru.