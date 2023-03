Karel III. chce vystěhovat Harryho a Meghan ze sídla u Windsoru

Harry a Meghan dům dostali k dispozici v roce 2018 od tehdejší královny Alžběty II. jako svatební dar. Rezidenci však příliš nevyužili, neboť několik měsíců na místě probíhala rekonstrukce a na začátku roku 2020 se pár definitivně přestěhoval do zámoří.

Podle listu The Daily Telegraph Harry s Meghan nyní dostali od Buckinghamského paláce „žádost o vystěhování“ a plánují, jak přesunout své věci do Kalifornie, kde momentálně bydlí. Frogmore Cottage byla údajně nabídnuta Andrewovi, který se v roce 2020 rovněž stáhl ze své oficiální role v návaznosti na obvinění ze sexuálního zneužití nezletilé ženy.

Harrymu podle The Sun Karel III. novou rezidenci nenabídl, což znamená, že princ a jeho žena by pro své vzácné cesty do Spojeného království už neměli k dispozici vlastní ubytování.