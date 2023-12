Jmenujete se Suzuki? Přestěhujte se k nám, láká japonské město nové obyvatele na finanční odměnu

Ta činí rovný milion jenů (přibližně 160 tisíc korun) pro každou domácnost a stejnou částku radnice vyplatí za každé dítě do 18 let.

Stěhovat se do úplně cizího města přináší dost komplikací samo o sobě a odměna ve výsledku není až tak vysoká. Zejména tedy s přihlédnutím k podmínce, že bude vyplacena až za pět let.

„Jeden člověk se na to vyptával, ale nikam dál se to nedostalo. Do Kainanu se tak zatím nepřistěhoval jediný Suzuki-san,“ cituje The Guardinan vedoucího městského odboru pro místní rozvoj Tomonariho Fudžitu.