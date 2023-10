Jihokorejský rychlobruslař slavil vítězství předčasně, teď kvůli tomu musí jít na vojnu

Zklamání korejského bruslaře tak bylo dvojnásobné. Nezískal totiž zlatou medaili a to je také důvod, proč s největší pravděpodobností bude brzy muset nastoupit do základní vojenské služby. Jistě mu nepoděkoval ani jeho parťák ze štafety Čoi In-ho, jehož čeká stejná budoucnost.

V Jižní Koreji je totiž vojenská služba povinná pro všechny muže. Trvá jeden a půl až dva roky a nastupují k ní muži ve věku 18-28 let, přičemž v některých případech je možný odklad až do třiceti let. Třiadvacetiletý Čoi In-ho tak možná ještě dostane šanci o nějaký pořádný úspěch zabojovat, ale sedmadvacetiletý Čung Čol-won je už velmi blízko horní odvodové hranice.