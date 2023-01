Ind si nechal zesnulou manželku vyrobit ze silikonu

Pětašedesátiletý Tapas Sandilya z Kalkaty a jeho žena Idrani spolu byli 39 let. A nebýt pandemie covidu-19, pravděpodobně by spolu byli dodnes. Ale druhá covidová vlna byla v Indii podstatně silnější než ta první, a tak s sebou vzala i Idrani, která v nemocnici zemřela 4. května 2021 ve věku devětapadesáti let.