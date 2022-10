Hrdina v pantoflích vyšplhal po zdi pro dítě visící z okna třetího patra

Americké přísloví v narážce na komiksové postavy praví, že praví hrdinové nenosí vždy pláště. V Číně by mohli dodat: A někdy nosí pantofle. Muž z čínského města An-šan neváhal a když viděl dítě visící z okna a zoufale se držící mříží, okamžitě začal šplhat po fasádě domu nehledě na to, že je obut jen do pantoflí.

Muž v pantoflích zachránil dítě visící z oknaVideo: AP