Horolezec a horolezkyně vylezli na špičatou skálu ve svatebním

Victoria a Mark se vzali 17. července na ostrově Skye v oblasti pohoří Cuillin a coby nadšené horolezce je napadlo, že by to mohli spojit s výstupem na štít Sgùrr Dearg. Ten je sice vysoký pouze 986 metrů, ale na jeho vrcholu se nachází 50 metrů vysoká skalní jehla nazývaná The Inaccessible Pinnacle, jejíž zdolání se považuje ve své kategorii za nejobtížnější na území Velké Británie.