Fronta k Westminsteru trumfla otevírání McDonald’s v Moskvě

Úřady v neděli definitivně uzavřely frontu k rakvi s Alžbětou II. a vláda v sobotu vyzvala zájemce, aby se už neřadili do zástupu, protože by je mohlo čekat zklamání, že se na ně nedostane. Lidský had se táhl od parku Southwark, podél nábřeží Temže a přes most k Westminsterskému sálu parlamentu a šťastlivci, kteří se dočkali, čekali až 25 hodin.

Foto: Profimedia.cz Fronta lidí v Londýně