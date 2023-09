Detektiv našel ukradený Van Goghův obraz. Přinesli mu ho v tašce z IKEA

Dílo z roku 1884 nazvané Farní zahrada v Neunenu na jaře od Vincenta van Gogha bylo až do roku 2020 zapůjčeno do menšího Singerova muzea ve městě Laren, odkud si jej zloděj odnesl v době covidových uzávěr. Cenu tohoto plátna odborníci odhadují na tři až šest milionů eur (přibližně 74-148 milionů korun).

„Jsme Nizozemci a stalo se to v Nizozemsku, takže to tenkrát byla strašná katastrofa,“ vrací se k události detektiv Arthur Brand, jenž se zaměřuje na hledání uměleckých děl. V oboru se mu tak přezdívá Indina Jones uměleckého světa.

Skupinu zločinců a jejich prostředníků se mezitím podařilo dopadnout a odsoudit, samotný zloděj dostal trest osmi let ve vězení a peněžní trest ve výši 8,7 milionu eur (přes 215 milionů korun), ale obraz stále nebyl k nalezení.

„Věděli jsme, že půjde z rukou do rukou, ale že nikdo s ním nechce mít nic společného. Každého to totiž mohlo dostat do velkých potíží,“ vysvětlil Arthur Brand, že obraz byl tím pádem vlastně svým způsobem prokletý.