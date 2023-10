Čtyřicetiletí synové se musí odstěhovat od matky, rozhodl italský soud

Dospělé děti nemohou neomezeně spoléhat na pomoc svých rodičů a na to, že mohou zůstat v jejich domě. Uvedl to soud v Itálii, jenž se zabýval žalobou na vystěhování, kterou podala pětasedmdesátiletá matka na své dva syny,jimž je 40 a 42 let. Soud rozhodl, že požadavek ženy, aby se synové vystěhovali z jejího domu, je oprávněný, a musí se tak stát do poloviny prosince, píše ve čtvrtek italský tisk.

Foto: Envato Elements Ilustrační foto

Spor se týkal trojice, která žije společně ve městě Pavia na severu Itálie. Matka podle tisku opakovaně naléhala na syny, aby si našli jiné ubytování. Když se výzvy nesetkaly s požadovanou odezvou, rozhodla se na potomky podat žalobu. V ní mimo jiné uvedla, že synové nepřispívají na společnou domácnost ani se nepodílí na úklidu a dalších pracích. Soudkyně dala matce za pravdu. Podle ní právo synů nechat se hostit matkou v jejím domě není ospravedlnitelné vzhledem k jejich věku. Podle soudu totiž v italském právu není žádné ustanovení, které by dávalo plnoletému potomkovi právo bydlet v domě svých rodičů bez jejich souhlasu. Oba muži se podle rozsudku mají vystěhovat do dvou měsíců. Podobné rodinné spory nejsou v Itálii výjimečné. V zemi odcházejí potomci z domu rodičů v průměru ve třiceti, ukazují údaje evropského statistického úřadu Eurostatu za rok 2022. Později tak v Itálii činí muži (s průměrem skoro 31 let) než ženy, u kterých je průměr zhruba o dva roky nižší. V Evropské unii průměr pro obě pohlaví činí 26,4 roku. Česká republika je se skoro 26 lety lehce pod unijním průměrem. Údaje nad 30 let vykazují kromě Itálie také Portugalsko, Slovinsko, Malta, Španělsko, Slovensko, Řecko, Bulharsko a Chorvatsko, kde je průměrný věk, kdy potomci odcházejí z domácnosti rodičů, mezi unijními zeměmi nejvyšší – 33,4 roku. Anketa Kolik vám bylo, když jste definitivně nechali bydlet rodiče samotné? Méně než 20 let 35,4 % 21-25 let 48,4 % 26-30 let 10,1 % Více než 31 2,4 % Jsem s nimi stále, i když jsem dospělý/lá 3,7 % Celkem hlasovalo 13616 čtenářů.