Chlapec zachránil před utopením matku, která dostala epileptický záchvat

Keeneyová téměř mimo záběr dostává epileptický záchvat a jen o pár okamžiků později skáče do vody Gavin a míří k ní. Matku dotáhne až k schůdkům, na jejichž druhém konci nervózně štěká pes.

„Můj otec, který žije ve vedlejším domě slyšel štěkot, přiběhl a skočil do bazénu, zatímco Gavin mi držel hlavu nad vodou,“ popsala dramatické chvíle Keeneyová na svém facebookovém účtu. „Můžete vidět, že pak odstupuje a je zase ‚jenom‘ malým chlapcem,“ dodala.

„Není to jen hrdina tohoto dne, každý den je mým hrdinou,“ uvedla hrdá Keeneyová.

„Kvůli mně a mému zdravotnímu stavu si toho tolik prošel a zvládl to s grácií a dospělostí,“ dodala pyšná matka s tím, že slovo hrdost může sotva popsat to, co ke svému synovi cítí.