Brnem prošel Pochod švihlé chůze

V Brně se pochod konal po dvouleté covidové přestávce už podesáté. „Přišlo by nám to s kolegou Danem Maškem líto, abychom po pauze už nenavázali na docela dlouhou tradici. Před covidem jsme měli rekord okolo 250 účastníků, takže uvidíme, jak to bude letos, třeba pokoříme i tu třístovku,“ přál si organizátor pochodu a náměstek odboru levé nohy Ministerstva švihlé chůze Adam Jandora, v civilu řídící letového provozu.