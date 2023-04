Británie shání zvoníky, nemá jich dost na korunovaci krále Karla III.

Od loňského podzimu se přihlásilo zhruba 1700 lidí, kteří se chtějí připojit ke stávajícím 30 tisícům zvoníků, informoval list The Guardian . Mnoho z nich nyní horečně trénuje, aby byli připraveni na květnovou korunovaci.

Pokud se však mají rozeznít opravdu všechny kostelní zvony ve Spojeném království, je třeba ještě nabrat mnoho lidí a nyní už nezbývá dostatek času na to, aby byli vyškoleni během jednoho měsíce. Problém by mohli částečně vyřešit zvoníci, kteří budou přebíhat z jednoho kostela do druhého.