Břišní tanečnice i v 82 letech udivuje svými pohyby

K břišním tancům se však dostala až po třicítce, když zahlédla reklamu na kurz pod vedením americké instruktorky. Tina tomuto pohybovému umění propadla natolik, že se vrhla do dalších kurzů i studia literatury, a zhruba za rok začala už i sama učit.

Tina si během padesáti let pořídila desítky tanečních kostýmů.

Vedle umělecké hodnoty Tina zdůrazňuje i další přínosy břišních tanců, a to zejména zdravotní. „Na mé lekce chodila jedna žena, která trpěla gynekologickými problémy a nemohla otěhotnět. Naučila jsem ji, jak správně tančit, a o rok později mi napsala, že se jí narodila holčička.

Za téměř padesát let, co břišní tance vyučuje, tak Tina pomohla tisícům žen. Vedla lekce po celém světě a svoje umění jezdila zdokonalovat například do Egypta nebo Maroka, kam v osmdesátých a devadesátých letech dokonce brala i svoje studentky.