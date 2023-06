Alkohol na olympiádě v Paříži bude jen pro VIP hosty

Zákon sice umožňuje udělovat výjimky, ale o ty organizátoři ani nepožádali. Povolení jsou totiž podle serveru The Guardian omezena na deset akcí ročně na jednoho pořadatele a jednu obec. A ačkoliv se to může zdát jako dost benevolentní kvóta, celá olympiáda se do ní zkrátka nevejde. Organizační výbor proto uvedl, že v případě pařížských olympijských her by tedy muselo dojít ke změně zákona.