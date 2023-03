Aktivisté si stěžují na Notre-Dame. Vadí jim překlady jen do angličtiny

Skupina francouzskojazyčných aktivistů si stěžuje kvůli tomu, že nápisy v pařížské katedrále Notre-Dame jsou překládány z francouzštiny pouze do angličtiny, a nikoli do dalších jazyků. Posiluje to podle nich dominanci angličtiny a je to v rozporu se zákonem.

Foto: Profimedia.cz Katedrála Notre-Dame