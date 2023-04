Zájem o kryptoměny je v Česku menší než loni. Rostoucím kurzům navzdory

Objem obchodů s kryptoměnami v Česku v březnu meziročně klesl o zhruba 15 procent na 340 milionů korun. A to i navzdory tomu, že kurzy drtivé většiny virtuálních mincí rostly. Na druhou stranu, proti únoru to ale bylo o 21 procent více. Za první čtvrtletí Češi zobchodovali v kryptoměnách přes 810 milionů Kč, což je o čtvrtinu méně než loni. Vyplývá to z aktuálních údajů obchodníka Bit.plus.

Foto: Dado Ruvic, Reuters Logo bitcoinu