Vyšachovat Huawei? Německé dráhy by to stálo až 400 milionů eur

Německý železniční dopravce Deutsche Bahn (DB) by musel vynaložit až 400 milionů eur (9,7 miliardy Kč) na výměnu všech komponentů své infrastruktury, které dodal čínský technologický gigant Huawei Technologies. Pokud by se německá vláda rozhodla komponenty Huawei zakázat, pak by se projekty firmy Deutsche Bahn, kterou vlastní stát, mohly zpozdit o pět až šest let, uvedl s odvoláním na interní dokument společnosti magazín Der Spiegel. Mluvčí podniku uvedl, že firma nebude interní dokumenty komentovat.

Foto: Hannibal Hanschke, Reuters Logo firmy Huawei