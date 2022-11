Twitter ohlásil další změnu. Už nebude bojovat proti dezinformacím o covidu-19

„Nazval bych to násilným vězněním lidí v jejich domovech proti všem jejich ústavním právům, podle mého názoru, a porušování svobod lidí způsobem, který je strašný a špatný,“ řekl Musk. „Je to zločin,“ dodal. Musk uvedl, že sám měl dvakrát covid-19. Podle svých slov podporuje očkování, ale nemyslí si, že by mělo být povinné. V září 2020 v rozhovoru s novinářkou Karou Swisherovou z The New York Times řekl, že se očkovat nenechá, protože není ohrožen covidem-19, a očkovat nenechá ani děti.