Svět kryptoměn potřebuje jasná pravidla, burcuje šéf kryptoburzy Coinbase

Pokud by kryptoměnové burzy odešly do zahraničí nebo do daňových rájů, mohly by tím ztratit důvěryhodnost a možnost růstu. Navíc by se to mohlo stát dalším důvodem pro zavedení přísnějších regulací v této oblasti. Na druhé straně by pravidla regulace mohla být příležitostí pro kryptoměnové společnosti, aby se staly více legitimními a přilákaly více investorů.