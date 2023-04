Boj proti kryptoměnám? Banky ruší směnárnám a burzám účty, stěžuje si asociace

České kryptoměnové směnárny a burzy se nyní soustředí především na to, aby jejich klienti tuto změnu nepocítili. „Samotných kryptoměn, které vlastní uživatelé, se uzavření bankovních účtů nijak nedotkne. Jejich korunové zůstatky budou převedeny k jiné instituci,“ poznamenal Vinopal.

Vinopal upozornil, že o nemalé peníze přijde stát. Podle studie zpracované ekonomem Trinity Bank Lukášem Kovandou a jeho týmem, případným odchodem celého kryptoprůmyslu do zahraničí by mohlo HDP ČR běhen dalších deseti let ztratit 256 až 362 miliard korun a potenciál v podobě zhruba více než 53 000 vytvořených pracovních míst.