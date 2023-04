Chytré drony odhalí kůrovce i radiaci. Chovají se jako hejno ptáků

„Všechny drony, které vyvíjíme, jsou autonomní roboti bez operátora, je to opravdu umělá inteligence na palubě,“ popsal Martin Saska, vedoucí skupiny Multirobotických systémů z katedry kybernetiky na ČVUT.

„Je velmi náročné dosáhnout průmyslové spolehlivosti. Mozek člověka, pilota, je velmi složitý, my se ho snažíme nahradit. A snažíme se také, aby se drony chovaly lépe než ty pilotované člověkem, což je na tom to nejnáročnější,“ uvedl Saska.

Na jihu Čech, kde má ČVUT výukové středisko, s kolegy předvedl, co umí spolupracující roj čítající dvacet dronů. „Byla to formace, která dokázala optimálně, velmi rychle měnit svůj tvar a pozici v prostředí. Přeplánování bylo velmi rychlé, během jedné sekundy všech dvacet dronů dokázalo dosáhnout zadaného tvaru a garantovali jsme i bezkoliznost,“ řekl Novinkám.

Skupina si dokáže poradit i s nenadálým výpadkem GPS při letu. „Testovali jsme výpadek i dalších lokalizačních senzorů jako například kamery, která se běžně používá v takovémto případě, a my jsme dokázali, že ty sousední drony dokážou vypomoct tomu, který je zrovna v nesnázích, a díky tomu překonají to problematické místo a nehavarují.“

„Následně vypustíme menší dron, který letí pod korunami stromů a přesnou kamerou naskenuje každý kmen a kůru stromů, na kterých najde malinké dírky vytvořené kůrovcem. Když tyto dírky detekuje a potvrdí, že strom je nakažený, tak ho označkuje sprejem, přesně tak, jak by to udělal lesník,“ popsala Uhrová. Autonomní dron přitom dokáže lesem letět i bez GPS.

„Určitě to bude pro lesníky velké zlepšení. V současné době dírky na stromech podezřelých z nákazy hledají dalekohledem, ty dírky jsou často nad výškou člověka, takže je velmi složité prozkoumávat takto každý strom osobně. Když to za lidi udělá dron, bude to velké ušetření práce,“ věří.