Umělá inteligence proniká do škol

Podle průzkumu společnosti Microsoft a Univerzity Palackého v Olomouci nástroje AI využívá 53 procent učitelů. ChatGPT uplatňuje čtvrtina dotázaných kantorů. Dalších 12 pro­cent využívá hlasové asistenty a 5,3 procenta Bing AI Chat.

Do průzkumu bylo zapojeno 2175 pedagogů napříč republikou. Ukázalo se, že třetina učitelů se nástupu AI obává. Kolem 30 procent vůbec. Zároveň necelá polovina kantorů se domnívá, že používání AI povede ke zhloupnutí lidstva. S tím nesouhlasí 28 procent z nich.

Pedagogický institut ve svém doporučení ze začátku září nabádá učitele, aby existenci AI vzali v potaz. „Může vám pomoci při vaší práci i ve výuce. Své špatné i dobré zkušenosti s AI pozorujte a sdílejte. Je to nový fenomén, který ještě více urychluje proměnu role učitele. Bude hodně záležet na otevřené komunikaci s vedením, kolegy, rodiči i žáky,“ stojí v dokumentu.

Umělá inteligence ve školách? Polovina pedagogů je pro

Učitelé mají také přehodnotit způsob zadávání úkolů a hodnocení prací. Žáci by měli s AI pracovat kreativně, ale kriticky. Posilovat by se měla jejich osobní odpovědnost za vykonanou práci. Učitelé by pak měli vnímat právní aspekty spojené s AI a děti vést k ochraně svého soukromí. Pravidla pro využívání technologií by měli vytvářet společně s žáky a studenty.

„Ne všechno, co je spojené s AI, je prospěšné či přiměřené. Hledání zlaté střední cesty bude vaším největším úkolem. Hledejte s žáky konkrétní příklady, kdy vám AI pomáhá. Zajímejte se, jak AI využívají učitelé jiných předmětů či na jiných školách,“ uvádí institut.

„AI napomůže individuální výuce“

Konkrétní návody však zatím nejsou a z průzkumu vyplývá, že by průpravu většina učitelů ocenila. Celkem 82 procent učitelů připouští, že zavádění AI vyžaduje nové znalosti a schopnosti didaktiky, zhruba stejně tolik očekává, že se způsob práce učitele promění, a 87 procent uvedlo, že zatím nepodstoupili žádné školení.

Mezi průkopníky je pražská ZŠ Londýnská, kde se na nástup AI začali chystat v minulém roce.

„Někdy po Vánocích jsme začali. V první dílně jsme si s učiteli vysvětlovali, co to je. V létě jsme měli další dílnu, kdy jsme se rozdělili do šesti skupin po deseti a řešili jsme hlavní otázky: Jak motivovat děti, aby si skrze AI příliš neulehčovaly práci? Jaké aktivity s AI si dokážeme představit v hodinách? Jaký je etický rozměr? To už máme vyřešené,“ popsal Právu zástupce ředitele Václav Nádvorník.

Když vzniklo auto, říkalo se, že lidé zleniví. Ale kolik jich dnes jezdí na koni? Václav Nádvorník, učitel

V další fázi si budou kantoři vyměňovat zkušenosti. Jemu se ChatGPT osvědčil u výuky vzniku magnetického pole Země. „Upustil jsem od učebnice i vyprávění. Zadal jsem to do chatu. Napřed vyběhla delší stať, které skoro nikdo nerozuměl. Pak jsem zadal, aby to bylo popsáno jazykem 15letého dítěte. To už bylo kratší a někomu srozumitelnější,“ uvedl.

Dostal se až k úspornému výkladu jazykem pětiletého dítěte. „A některé děti měly radost, že pochopily i ten těžší výklad, když se to vysvětlilo jednodušší formou. V tom je AI právě velký pomocník, protože učitel dokáže látku vysvětlit dvěma třemi způsoby, což mnohdy nestačí,“ doplnil. AI tak podle něj posílí individuální přístup a žáci se mohou učit snáze i doma.

Předpokládá, že AI bude schopna zadávat žákům úkoly na míru. „I kdybych se přetrhl, tak nemohu 29 sedmákům zadat lineární rovnici všem na míru. AI jim bude nabízet odpovídající úroveň a posouvat je dál,“ očekává. Také počítá s tím, že AI bude vyhodnocovat testy.

Velká výzva

Plánuje, že osmákům a deváťákům škola zaplatí licenci na užívání ChatGPT. V případě mladších to podle pravidel provozovatele není možné. Mladším bude AI představovat učitel, který bude zaregistrován sám za sebe. Nádvorník však předpokládá, že už nyní mladší děti s AI pracují, stejně jako se registrují na sociální sítě. „Nemůžeme vyčítat dětem, když začnou AI používat doma. Obrovská role učitele bude zajistit, aby věděly, proč to dělají a co se stane, když tady tu berličku použijí. To je právě strašně těžká výzva. Je třeba vysvětlit, aby to použily jen na něco,“ řekl.

Podle něj nemá smysl se vůči AI vymezovat ani propadat skepsi. „Když vzniklo auto, tak se říkalo, že lidé zleniví a budou jezdit jen autem a tramvají. Kolik lidí dnes jezdí na koni? A kolik telefonních čísel si dnes pamatujeme? Opět se stane, že část lidské práce a činnosti mozku bude díky AI něčím nahrazena. Tak to bylo u všech vynálezů,“ dodal.