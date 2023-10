Umělá inteligence má budoucnost i ve zdravotnictví. Půjde o bilionový byznys

Umělá inteligence (AI) se nyní prosazuje ve zdravotnictví kvůli přísné regulaci a obavám o bezpečnost pacientů jen ztěžka, ale v budoucnu by mohla přinést do odvětví revoluci, například v podobě výrazného urychlení vývoje nových léků. Vyplývá to z analýzy farmaceutické divize úvěrové pojišťovny Atradius.

Foto: Profimedia.cz Ilustrační foto