Před uvedením na trh důkladné testy. Země dohodly nová pravidla pro AI

Co se týče Číny, Sunak má za to, že bylo důležité ji na některé části summitu přizvat. Odpovídá to britské politice udržovat s Čínou kontakt, ale zároveň se chránit před riziky. „Dosáhli jsme kýženého výsledku, a to, že tu byli, že se zapojili (…) a že se přihlásili ke komuniké z Bletchley Parku,“ uvedl britský premiér.