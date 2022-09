Praha je centrem evropské satelitní navigace už deset let

GSA se loni v květnu transformovala do Agentury Evropské unie pro kosmický program (EUSPA), která nově sdružuje mimo jiné řízení provozu kosmických programů EU včetně dosavadních satelitních a navigačních projektů jako Galileo, EGNOS nebo Copernicus. Systém Galileo začal poskytovat první testovací služby v prosinci 2016 a plný operační režim byl uveden do provozu v roce 2019, v současnosti jej využívá přes 2,4 miliardy uživatelů po celém světě.

Jedná se o jedinou agenturu EU se sídlem v Česku, její rozšíření by postupně mělo zajistit stovky nových pracovních míst. Podle zástupců agentury do roku 2020 odvedla do českého rozpočtu přes tři miliardy korun. Po loňském rozšíření by se finanční odvod měl zvýšit. Počet zaměstnanců by se ze současných 200 měl zvýšit až na 570, stát proto nyní hledá pro agenturu nové prostory.

Evropský parlament posvětil novou vesmírnou agenturu se sídlem v Praze Věda a školy

Dosavadní sídlo v Janovského ulici v pražských Holešovicích je nedostačující. Pražský magistrát s ministerstvem financí podepsal letos v červenci smlouvu o smlouvě budoucí. Pro agenturu by měl připravit prostory v zatím nedokončeném centru Nová Palmovka. Náklady na dostavbu, jejíž zajištění bude mít na starosti městská organizace Pražská developerská společnost (PDS), můžou podle odhadů dosáhnout až miliardy korun a investorem bude Praha. Letos by se mělo vyhlásit výběrové řízení na projektanta a dodavatele první etapy dostavby, která by mohla začít příští rok. Dokončená by mohla být v roce 2025.

Očekává se, že do deseti let by v EUSPA v Praze mohlo pracovat až tisíc lidí.