Na informatiku kladou od letošního roku větší důraz stovky škol

Ministerstvo školství nyní připravuje také takzvanou velkou revizi vzdělávacích programů, která by měla být pro základní školy dokončena v příštím roce. Úpravy učebních plánů pro základní i střední školy slíbila vláda ve svém programovém prohlášení. Důraz by se měl podle kabinetu do budoucna klást na občanské vzdělávání, etickou výchovu, finanční a mediální gramotnost a kritické myšlení. Základní školy by podle revidovaných učebních plánů mohly učit od září 2024, povinně od roku 2025.