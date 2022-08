V Česku chybí okolo 20 000 IT specialistů, o 40 procent víc než loni

Podle projektové manažerky společnosti Mailkit Martiny Vaníčkové množství pozic v IT každým rokem výrazně roste. „Způsobuje to velký tlak na digitalizaci firem i státní správy a odborníci chybí. Netýká se to ovšem jen IT technologií, ale téměř všech expertních oborů a specializovaných pracovních zaměření,“ uvedla.

Problém s nedostatkem kvalitních IT pracovníků podle ředitele divize Medical Solutions firmy OR-CZ Michala Mačáta trvá již několik let. Letos se ale poptávka po IT expertech zvýšila zhruba o dvě pětiny. „Pro OR-CZ je situace ještě složitější. Potřebujeme specialisty, kteří ovládají konkrétní oblast v IT včetně specifik ve zdravotnictví. Požadavky na kvalitu, kyberbezpečnost nebo legislativní znalosti zvyšují nároky na certifikované specialisty, kterých by bylo na trhu potřeba zhruba třikrát tolik. Už nyní neexistuje firma, která by nepotřebovala dobré IT pracovníky,“ dodal.

Česko hledá stovky programátorů. Cílí na ukrajinské uprchlíky Internet a PC

Nedostatek expertů se zásadním způsobem prohloubil v době epidemie covidu, kdy byla abnormálně zvýšená poptávka tradičních firem i mimo e-commerce segment po digitalizaci nebo schopnosti nabídnout své služby on-line. Tento trend bude podle ředitele lidských zdrojů Astratexu Martina Svobody stále výraznější, protože firmy budou hledat úspory pomocí automatizace a digitalizace. „Problém jsou i nižší pozice, například skladníci, kde je určitá míra digitalizace také nutná. Zde se nám podařilo doplnit stavy a pomocí přeložení firemní aplikace do ukrajinštiny jsme také odstranili jazykovou bariéru,“ doplnil.

Nadnárodní firma Creative Dock hledá a nabírá podle manažerky lidských zdrojů v Creative Dock Lucie Boháčkové IT talenty po světě. „Přijali jsme nové kolegy z Nigérie či Turecka. Mezinárodní složení týmu je osvěžením pro všechny strany. Například Ukrajincům, kteří museli před hrůzami války utéct ze své vlasti, se snažíme nabízet nejen IT role, ale i další pozice. I na německém trhu vidíme, že je situace podobná jako v Česku. I v Německu se potýkají s velmi nízkou mírou nezaměstnanosti a nedostatkem IT pracovníků,“ dodala.