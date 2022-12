SMS už nejsou v módě. Češi vzali o Štědrém dnu sociální sítě útokem

Počet odeslaných MMS během Štědrého dne za posledních šest let klesl téměř na polovinu, do oficiálních statistik Vodafonu se tedy letos poprvé multimediální zprávy nepropisují. Následkem války na Ukrajině bylo letos poprvé nejvíce zahraničních SIM karet připojených do sítě Vodafonu právě ukrajinských. Taktéž nejvíce hovorů do zahraničí bylo uskutečněno na Ukrajinu, informovala Vodafone.