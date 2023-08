Situace je alarmující. Každých šest minut je v Londýně ukraden jeden mobil

Jen v loňském roce došlo v Londýně k odcizení 90 864 mobilních telefonů. V praxi to znamená, že v hlavním městě Velké Británie je ukraden v průměru jeden telefon každých šest minut, a to včetně nocí, víkendů a svátků. Upozornil na to server BBC.

Foto: Profimedia.cz Ilustrační foto