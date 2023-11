Internet v mobilu mají jinde i desetkrát levnější. Ale Češi poslušně platí

Právo a Novinky na tyto rozdíly poukazují už několik let, ale změna nepřichází. Ostatně jsou tomu už čtyři roky, co musela ve vládě skončit Marta Nováková, ministryně průmyslu a obchodu za ANO. Tehdejší šéfka resortu, pod niž záležitost spadá, prohlásila, že si za drahá data mohou sami Češi, protože je moc nevyužívají. To už dávno není pravda, přesto jsou u nás ceny nastřelené jako jinde ne.