Vizualizace mimozemského života ukazuje, co dovedou moderní grafiky

Jak vypadá mimozemský život na vzdálených planetách? O jeho ztvárnění se pokusili grafici v rámci mezinárodního projektu Universe of Creativity. Při pohledu pod pokličku jejich práce se dozvíme i to, co zvládají moderní grafické karty v počítačích. Ty totiž nabízejí celou řadu pokročilých technologií, které dovedou změnit vyznění jednotlivých scén takřka k nepoznání.

Foto: archív tvůrců Život na kamenité exoplanetě TRAPPIST-1e

Článek Mezinárodní projekt Universe of Creativity organizovala společnost Nvidia, grafici z Česka, Slovenska, Polska a Rumunska tvořili prostřednictvím grafických karet GeForce RTX 40, které si odbyly premiéru v loňském roce. Jejich výhodou je podobně jako u dalších karet od společnosti Nvidia fakt, že mohou být určeny pro hráče, ale i pro tvůrce obsahu. Stačí si vybrat, jaké ovladače nainstalujete – pro hráče jsou určeny Game Ready Drivers, zatímco pro práci s grafikou či videem se hodí jednoznačně Studio Drivers. Ovladače pro práci pracují s grafickou kartou jiným způsobem a zaměřují se na jiné aspekty výkonu. Platí to samozřejmě i naopak. Uživatelé nicméně mohou ovladače klidně i přeinstalovat, ale v jednu chvíli smí být na daném stroji aktivní pouze jeden ovladač. Snadným způsobem ale můžete z herního stroje udělat pracovní a zase obráceně. Jak moderní technologie mění podobu videoher Testy Umění z Česka V rámci projektu Universe of Creativity tvůrci vcelku pochopitelně demonstrovali, co zvládne v akci platforma Nvidia Studio, tedy aktuálně nejmodernější nástroje pro tvorbu 3D obsahu a her. Za Českou republiku se akce účastnila Anna Pačesová, která zastává vedoucí grafickou pozici ve Warhorse Studios. Právě toto vývojářské studio stojí za jednou z nejúspěšnějších českých her Kingdom Come: Deliverance. Foto: archív tvůrců Anna Pačesová při práci Česká zástupkyně vymodelovala život na kamenité exoplanetě TRAPPIST-1e, která byla podle její vize objevena v roce 2017. „Ta je tvarem, jádrem a magnetickým polem jednou z nejpodobnějších Zemi ze všech planet, které byly dosud objeveny. Jednou stranou je neustále natočena ke své hvězdě a druhou k vesmíru. Na jedné polovině je proto pořád den a na druhé stále noc. A fouká zde silný vítr. Kvůli těmto podmínkám jsem si jako ideálního zástupce tamního života vybrala stvoření podobné luskounovi,“ přiblížila svou práci Pačesová. „Luskouna bylo nutné nejprve vymodelovat v nástroji ZBrush. Proces tvorby zde může vzdáleně připomínat práci s hlínou nebo modelínou. Z kuličky se postupně tahy po grafickém tabletu zrodí výsledná postava se všemi rýhami i šupinami. Zatím však bez textur. Pro použití v herním engine je však třeba snížit počet polygonů modelů, k čemuž poslouží Maya. Textury vznikaly v nástrojích Marmoset Toolbag a Substance painter, šlo o mix ruční práce s automatickým texturováním,“ popsala detailněji použité nástroje, prostřednictvím kterých dosáhla kýženého výsledku. Výsledná scéna pak vznikala v populárním Unreal Engine, který pohání řadu známých her. S grafikou RTX 4090 trval rendering scény pouze jednu až dvě minuty, zatímco na staré grafice by to bylo podle umělkyně až půl hodiny. Slunce explodovalo Za Slovensko vystoupil Erik Bartoš, který rozhodně nebude neznámý ani Čechům – spolupracoval totiž například i na proslulém festivalu světel Signal, který se těší popularitě i v tuzemsku. Jeho planeta a tvorové vycházejí čistě z jeho představ a fascinací původem vesmíru i života obecně. „Vytvořil jsem planetu ve sluneční soustavě, kde explodovalo slunce a zničilo velkou část svého systému,“ popsal Bartoš, jak se snažil demonstrovat změnu klimatu dovedenou do extrému – planeta ztratila většinu své hmoty a byla ponechána svému osudu. „Exploze slunce způsobila, že život na této planetě je v nejzákladnější formě a postupně se začíná znovu vyvíjet,“ doplnil umělec s tím, že musel vyrobit více typů podobných živočišných druhů, aby celý ekosystém působil rozmanitě. Zde podle něj našla uplatnění funkce geometrických uzlů v 3D programu Blender. „Jedná se o novinku, jež umožňuje relativně snadnou tvorbu modelů z malého množství dat. Vlastní modelování probíhá výběrem a pospojováním vybraných geometrických uzlů, z nichž každý na základě vložených dat unikátním způsobem upravuje finální podobu výsledného objektu,“ uzavřel Bartoš. Foto: archív tvůrců Erik Bartoš při práci Pod taktovkou umělé inteligence Polští grafici Kuba Matyka a Kamila Staszczyszyn ze studia MELT využili při tvorbě neotřelým způsobem umělou inteligenci. Scény nejprve navrhli v prostředí Cinema 4D, ale jen v základním provedení, aniž by postavě dodali konečný vzhled. Poté nechali umělou inteligenci vytvořit několik variant mimozemského živočicha inspirovaného tzv. „vodním dráčkem“. Nakonec vše zase spojili do výsledné animace, kterou si můžete prohlédnout zde. Maciej Żemojcin a Waldemar Peter z polského PixelRace zase vytvořili planetu, která se inspirovala teorií mnohosvětů Hugha Everetta – tedy podle kvantového konceptu, jenž předpokládá existenci nesčetných variant vesmírů. „Podle ní si můžeme představit vesmír, ve kterém létají ryby, nebo vesmír, ve kterém je úplně jiná gravitace. To byla hlavní osa pro tvorbu naší animace," komentují autoři svou vizi. Rumunsko reprezentoval na akci umělec Robert Dragoiu s planetou potýkající se s extrémní zimou i létem. Ke své práci využíval Cinema 4D s OctaneRenderem. „Cinema 4D je sama o sobě velmi výkonný program, ale použití OctaneRenderu, což je renderer využívající GPU, zrychlilo mou práci asi 250krát oproti původnímu rendereru," uzavřel Dragoiu.