Nejočekávanější DLC roku je venku. Cyberpunk 2077 dostal příběhové rozšíření

To vše už je ale zapomenuto. Od té doby totiž následoval next-gen update v únoru loňského roku, který přinesl nepřeberné množství vylepšení, čímž si tvůrci vysloužili naopak bouřlivé ovace.

Nyní se tvůrci rozhodli svět Night City osvěžit novým obsahem. Výsledkem je DLC Phantom Liberty, z kterého budou roztrpčeni snad jen majitelé starších konzolí PlayStation 4 a Xbox One. Pro ně totiž není příběhové rozšíření k dispozici, zahrát si ho mohou pouze majitelé novějších konzolí PlayStation 5 a Xbox Series X/S a hráči na PC.

Důvod pro toto rozhodnutí je prostý. Už původní hra byla tak výkonnostně náročná, že na starší generaci konzolí vypadá grafika velmi chabě. To je koneckonců i jeden z hlavních důvodů, proč se společnosti Microsoft a Sony, které stojí za herními systémy Xbox a PlayStation, rozhodly nespokojeným hráčům na vyžádání vracet peníze za pořízení digitálních kopií.

Tvůrci slibují, že nás ve Phantom Liberty zavedou do světa špionáže a thrilleru, a představí nám zcela novou čtvrť v Night City. Hráči se také mohou těšit na návrat do kůže postavy V, která se znovu stane středem dění. V nejnovějším traileru, na který se můžete podívat v úvodu tohoto článku, se nám představuje také Idris Elba.

Samotný titul Cyberpunk 2077 se inspiruje knihami Williama Gibsona, filmy Blade Runner či japonským anime megafilmem Ghost in the Shell či hrou Deus Ex. Jelikož ale hra vychází hlavně z pera tvůrců hry Cyberpunk, kdy je možné vytvořit jakoukoliv postavu, tak i tento díl zprostředkovává hráčům stejné možnosti.