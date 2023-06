Microsoft musí čekat. Soud v USA zablokoval převzetí Activision Blizzardu

FTC už letos proti Microsoftu podalo žalobu, kterou se snaží celý obchod zhatit. Hlavní proces je v USA naplánován na 2. srpna, ale s ohledem na zvyklosti soudního dvora a všechny nezbytné náležitosti patrně před koncem kalendářního roku rozhodnutí nepadne.

Předběžné opatření, které nyní soud ve Washingtonu schválil, má jen dočasnou platnost. Americký okresní soudce Edward Davila naplánoval dvoudenní důkazní slyšení o žádosti FTC o předběžné opatření na 22. až 23. června v San Franciscu, uvedl server CNN.

Microsoft se vzpírá úřadům, herního studia Activision se nechce vzdát Hry a herní systémy

Bez soudního příkazu by mohl již tento týden v pátek Microsoft celý obchod uzavřít. Nyní ale bude muset příští týden dokázat, že k předběžnému opatření není žádný důvod. Pokud se mu to nepodaří, předběžné opatření bude podle agentury Reuters platit až do doby, než v celém sporu rozhodne soud v hlavním líčení.

Microsoft plánoval dokončit akvizici za 69 miliard dolarů (zhruba 1,5 bilionu Kč) během tohoto finančního roku, který skončí 30. června 2023. Nyní to bohužel vypadá, že se mu to nepodaří. „Možnost předložit náš případ federálnímu soudu vítáme,“ reagoval přesto optimisticky na vzniklé komplikace prezident Microsoftu Brad Smith.

FTC se obává, že spojení obou firem bude mít negativní dopad na zákazníky – podobně jako britský antimonopolní úřad (CMA), který obchod zakázal již dříve. Podle zamítavého rozhodnutí CMA by dohoda mezi společností Microsoft a herním studiem Activision Blizzard mohla „změnit budoucnost rychle rostoucího trhu cloudových her, což povede k omezení inovací a menšímu výběru pro britské hráče v příštích letech“. A proto úředníci obchod zablokovali.

O jaké hry jde?

Pokud by americkému softwarovému gigantu úřady nakonec ustoupily, šlo by o největší koupi všech dob v celé historii videoher. Po úspěšném dokončení celého obchodu by se Microsoft proměnil v třetí největší herní firmu na světě, alespoň tedy co se tržeb týče. Zařadil by se tak těsně za společnosti Tencent a Sony.

Microsoft by se stal majitelem celé řady zvučných jmen herního světa – zmiňme alespoň Call of Duty, World of Warcraft, Diablo, Candy Crush, Tony Hawk, Diablo, Overwatch, Spyro, Hearthstone, Guitar Hero, Crash Bandicoot a StarCraft.