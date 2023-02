Hra Kingdom Come dostala český dabing. Na kontě má 5,5 milionu prodaných kopií

Finanční zpráva Embracer Group z konce roku 2021 uváděla, že hru Kingdom Come: Deliverance si koupily již čtyři miliony hráčů. To jinými slovy znamená, že za rok a pár měsíců k tomu přibylo více než 1,5 milionu prodaných kopií.

V průběhu let přitom tvůrci přidávali do hry i nový obsah. Řeč je například o rozšíření A Woman‘s Lot. Až do vydání tohoto DLC se hráči setkávali především s mužskými postavami. Hlavním hrdinou byl Jindřich, který jako jeden z mála přežil masakr své rodné vesnice. Povolání kováře pověsil na hřebík a vydal se bojovat do občanské války.