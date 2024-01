Microsoft přidá na klávesnici tlačítko pro AI

Copilot umožní ve Windows 11 mimo jiné sumarizovat texty, automaticky psát e-maily nebo vytvářet obrázky. Využívá velký jazykový model GPT-4 od společnosti OpenAI, do níž už Microsoft investoval 13 miliard dolarů (292 miliard korun).

Microsoft již v loňském roce změnil funkčnost klávesy PrintScreen, která slouží k zachytávání otisků obrazovky. Toto tlačítko se do té doby používalo bezmála 30 let beze změny. Stačí jej stisknout, načež se do schránky vloží otisk obrazovky, se kterým můžete libovolně dál pracovat.